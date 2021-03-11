المسحل: #السعودية جاهزة لاستضافة مباريات #دوري_أبطال_آسيا

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن بلاده مستعدة لاستضافة مباريات المجموعات الثلاث بدوري أبطال أسيا.

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، موافقة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على استضافة المملكة لمباريات المجموعات الأولى، والثالثة، والرابعة من دوري أبطال أسيا 2021، والتي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، الفائز من مباراة الغرافة القطري، وآجمك الأوزبكستاني، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية، النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني، والعين الإماراتي.

كما تستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أندية الأهلي السعودي، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.

وقال المسحل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد السعودي: “السعودية مستعدة بشكل كامل لاستضافة المباريات، لاسيما على مستوى الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيعمل مع وزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة، على توفير أقصى درجات الراحة الصحية للبعثات المشاركة حتى تمر الأمور بسلام.

وأكد المسحل أن متانة الإجراءات والمنشآت والإمكانات والكوادر البشرية التي تحظى بها السعودية، عززت من ثقة الاتحاد الأسيوي، ورهانه على نجاح مباريات المجموعات الثلاث.