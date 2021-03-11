لوافد آسيوي.. صحة الرياض تضبط عيادة سرية مخالفة داخل صيدلية

ضبطت “صحة الرياض”، وبالتعاون مع شرطة منطقة الرياض ، مقيم من جنسية آسيوية ، بحوزته أدوية ومستخضرات جنسية مجهولة المصدر ، وذلك في مخبأ بمدخل سري في إحدى الصيدليات، تقدم العلاج لمخالفي الإقامة والعمل.

جاء ذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وأوضحت “صحة الرياض” أنه ضمن الجولات التفتيشية ، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ضمن الجولات المجدولة ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 …. تم ضبط مقيم من جنسية اسيوية بحوزته أدوية جنسية ، وكذلك عيادة خاصة به وذلك بشكل مخالف ، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة ، حيث تم وضع مدخل سري لها من احدى الصيدليات في حي شعبي بالرياض .

وأعلنت عن إيقاف الوافد مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.