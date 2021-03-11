ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى 442.0 مليار ريال

ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 26% خلال عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019، لتبلغ 442 مليار ريال.

وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الرابع 2020، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنهاية العام الماضي إلى 691 صندوقا مقارنة ﺒ607 صناديق عام 2019، منها 254 صندوقا عاما، و437 صندوقا خاصا.

ووفقا لتقرير الهيئة، ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة (صناديق استثمار مؤسسة في المملكة ولا تكون صناديق عامة)، والتي تشكل 53% من إجمالي قيم أصول الصناديق، بنسبة 23%، لتبلغ 232.3 مليار ريال.

كما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 31% خلال الفترة، لتبلغ 209.7 مليار ريال.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) بنهاية عام 2020 نحو 364.2 ألف مشترك، مرتفعا من 334.2 ألف مشترك بنهاية عام 2019.