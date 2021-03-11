علقت الدنمارك والنمسا اليوم الخميس استخدام لقاح “أسترازينيكا” مؤقتا بعد ظهور أعراض غير مرغوبة بين عدد ممن تعاطوه.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الدنمارك علقت استخدام اللقاح بعدما سجلت حالات تجلط بالدماء، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

ولم يتم تحديد ما إذا كانت حالة الوفاة في الدنمارك ترتبط بهذه الدفعة المحددة من اللقاح.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك بتغريدة على “تويتر” يوم الخميس: “لا يمكن حاليًا استنتاج ما إذا كان هناك ارتباط أم لا”.

وأضاف هيونيك: “نحن نتصرف في وقت مبكر، يجب أن يتم التحقيق في الأمر بدقة”.

كما أكدت وكالة الأدوية الدنماركية التحقيق اليوم الخميس -في بيان- أنها ستعمل مع وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وسلطات الأدوية الأخرى في الاتحاد الأوروبي بعد صدور التقارير. مضيفة: “أحد التقارير يرتبط بحالة وفاة في الدنمارك”.

وقالت تانيا إريكسن من الوكالة الدنماركية: “لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت جلطات الدم وحالة الوفاة في الدنمارك ناتجة عن اللقاح، لكن يجب الآن فحصه بدقة للتأكد من سلامته”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت النمسا استخدام دفعة واحدة محددة من مجموعة لقاح “AstraZeneca ABV5300” بعد أن “تم تشخيص شخص مصاب بتجلط الدم المتعدد”، وفقًا لوكالة الأدوية الأدوية الأوروبية.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، أوقفت إستونيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، أيضًا استخدام الدفعة المحددة من اللقاح “ABV5300”.