“الجبير” يلتقي سفيري فرنسا واليابان لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن خزيم.

كما التقى سفير اليابان المعين حديثاً لدى المملكة فوميو ايواي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.