وزير الإعلام اليمني: منظمات دولية تمول أنشطة ميليشيا الحوثي التخريبية في اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن هناك منظمات دولية عاملة في اليمن تمارس عبثا لتمويل أنشطة مليشيا الحوثي التحريضية والتخريبية وما يسمى “المجهود الحربي” بدلا من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن بعثة الاتحاد الأوروبي، ومنظمة جي آي زد، والتعاون الألماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى “المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل” التابعة لأحد أعضاء مليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل “الزينبيات” الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

وطالب المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة، لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز ميليشيا الحوثي، وتنفيذ أنشطتها وفقا للمعايير والأهداف المعلنة وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثي والإسهام في بناء السلام.