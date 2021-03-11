بعد مواجهة #الاتحاد.. #الشباب يعلن اعتزامه الاستعانة بحكام أجانب فيما تبقى من مباريات

أعربت إدارة نادي الشباب عن استنكارها واستيائها الشديدين من الأخطاء التحكيم المؤثرة التي رافقت مواجهات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، خاصة في المواجهات الأخيرة التي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات بإجماع محللي التحكيم ومع اعتراف لجنة الحكام ، كما حدث في مواجهة الفريق ضد القادسية.

وتعتزم إدارة الشباب الاستعانة بالحكام الأجانب في ما تبقى من المواجهات ، بعد أن كانت قد أثبتت ثقتها في الحكم المحلي .

وبينت الإدارة مراقبتها بدهشة من عدم معاقبة الحكام الخطأ أو محاسبتهم من قبل لجنة الحكام ، بل يتم مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى ، وتجاهل أخطائهم مما ساهم في خسارة الفريق لعدد من النقاط خلال الفترة الماضية مما يؤثر على عدالة المسابقة بالرغم من توافر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة .

وأختتم نادي الشباب بيانه بلتأكيد بعزم الفريق وإصرار لاعبيه على تجاوز هذه الصعوبات .