أثار الجدل عند قدومه ورحيله.. كارتيرون يترك #التعاون ويعود للزمالك

لم تطل فترة غياب باتريس كارتيرون عن الإدارة الفنية للزمالك أكثر من خمسة أشهر، لكن لن يجد المدرب الفرنسي نفس النادي الذي رحل عنه قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون أثار الجدل عند قدومه وهاهو يثير الجدل مجددا برحيله، إذ أعلن نادي التعاون السعودي، فسخ تعاقده مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

ونشر التعاون السعودي بيانا عبر حسابه الرسمي جاء كالتالي: “بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون السعودي والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول.. متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة”

وجاء في بيان النادي: “التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب”.

في السياق، أعلنت قناة الزمالك، مساء اليوم الخميس، على لسان مقدم برنامج زملكاوي، محمد أبو العلا، توجيه مجلس إدارة ناديها الشكر للمدير الفني البرتغالين باتشيكو.