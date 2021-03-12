بايدن يأمر بتطعيم كل البالغين الأمريكيين قبل مطلع شهر مايو القادم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجّه أمرا لكل الولايات لبدء تطعيم كل البالغين الأمريكيين قبل الأول من شهر مايو القادم.

وأكد بايدن في خطاب للشعب الأمريكي أمس بمناسبة مرور عام على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن إدارته لن تتخاذل أبدا في هزيمة الفيروس، لافتا الانتباه إلى المعاناة التي عاشها الآلاف من الأمريكيين جراء فقدانهم أحباء لهم بسبب فيروس كورونا.

كما تطرق الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الآثار التي تسببت بها الجائحة على المجتمع، لا سيما الصغار منهم الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلى مدارسهم بشكل طبيعي.

وقال بايدن: إن إدارته باتت تحرز تقدما ملموسا في مواجهة فيروس كورونا، مجددا نصيحته بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى إدارته عملت بالتعاون مع مصنعي اللقاحات، لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين.

مؤكدا حرصه على تعزيز جهود توزيع اللقاح على نطاق واسع من خلال نشر العديد من العيادات المتنقلة وتوفير اللقاحات في الصيدليات، إضافة إلى تقديم اللقاحات في المنازل للحالات الطارئة.

وأعلن عن إنشاء موقع إلكتروني مخصص لتحديد مراكز توزيع اللقاحات في مختلف الولايات.