فصائل أردوغان تستولي على أراضٍ شاسعة في عفرين السورية

نقل المرصد السوري، في ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين، أن فرقة سليمان شاه المعروفة بـ”العمشات” الموالية لتركيا، استولت على أراض زراعية شاسعة من أبناء المنطقة الخاضعة لتركيا التي غزتها بعد عملية “غصن الزيتون”.

ووفق المرصد السوري، استولت العمشات على الأراضي لإقامة منشآت تخزين، وإسكان نازحين في مناطقها، في مؤشر على توسع الميليشيات الموالية لأنقرة في مصادرة أراضي السوريين، بعد الاستيلاء على حقول زيتون، من قبل الجيش الوطني الخاضع لتركيا، في ريف عفرين شمال غرب حلب.

وأوضح المرصد السوري، أن المكتب الاقتصادي في فرقة “السلطان مُراد” استولى على هذه الأملاك الخاصة، لتوزيعها بالتساوي على باقي الفصائل في المنطقة.