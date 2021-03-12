ليبيا: اشتباكات بين ميليشيات الوفاق بعد يوم من تشكيل الحكومة الجديدة

تجددت، أمس الخميس، الاشتباكات في طرابلس شرق العاصمة الليبية، بين كتيبتين من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بعد يوم واحد من إعلان حصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ثقة البرلمان.

وشوهدت آليات ودبابات، تتجول للمرة الأولى في شوارع طرابلس، التي عاشت توتراً أمنياً وعسكرياً بعد المناوشات بين ميليشيات الموالية للوفاق المنتهية ولايتها، أمس.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وسائل إعلام محلية ليبية ومواطنين رصد طائرات تركية دون طيار، حلقت على ارتفاع منخفض فوق منطقة تاجوراء شرق طرابلس، لاستطلاع محيطة قاعدة معيتيقة مقر القوات التركية.

وأكدت مصادر محلية وتقارير إعلامية انتشار مسلحين في شوارع مدينة تاجوراء، بعد خلافات بين كتيبة “أسود تاجوراء”، بقيادة علي دريدر، وكتيبة “الضمان”، بقيادة نادر الأزرق، بعد محاولة الثانية خطف عناصر من الأولى.

ولم يصدر في المقابل أي رد فعل من دبيبة أو المنفي، في أول مواجهة لهما ضد ميليشيات طرابلس.