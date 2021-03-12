شاهد التفاصيل: #وظائف على سلم الموظفين العام بوزارة الحج والعمرة

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (44) وظيفة شاغرة (للجنسين).

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات):

الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء /الجنسين).

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

(المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

وان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

يشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان اللغات التالية: –

التركية- الأوزبكية- الملايوية -الفارسية – الاردية- الصينية.