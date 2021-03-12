وظائف_شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف هندسية شاغرة للعمل في مدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مفتش ميكانيكي: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة وإتقان اللغة الإنجليزية (كتابة وقراءة ومحادثة).

مفتش كهرباء: بكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة وإتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://careers.gaca.gov.sa/en/job-search-results