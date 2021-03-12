أسعار الذهب تتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ فرض ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1716.86 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية.

وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق لدى شركة أكسي للخدمات المالية إنه عمل العوائد المرتفعة في الأساس وعلى الرغم من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشكلة هي أنها لم تنخفض، ويشكل هذا مشكلة.

وأضاف : الذهب سيستقر عند نحو 1700 دولار ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل ارتفاع العوائد.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على تسريع عمليات التحصين من كوفيد-19 والدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأونصة، لكنها تتجه لأفضل أسبوع منذ أواخر يناير كانون الثاني بارتفاع 2.9 بالمئة. ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2339.48 دولار.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1200.31 دولار ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3 بالمئة.