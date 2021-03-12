مكاسب لثامن أسبوع.. النفط لا يزال قريباً من مستوى 70 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لكنها لا تزال قريبة من مستوى 70 دولارًا تزامنًا مع توقعات بتعافي الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري، كما تتجه لتسجيل مكاسب لثامن أسبوع على التوالي.

وقال محللون لدى “فاكتس جلوبال إنيرجي جروب” FACTS Global Energy Group، إنه مع افتراض نجاح برنامج التطعيمات، فإنهم يتوقعون تحرر الطلب المكبوت على البنزين في فصل الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وكذلك توقعت منظمة “أوبك” بدء تعافي الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري، ورفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي إلى 96.3 مليون برميل يوميًا في 2021.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 69.40 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.4% عند 65.73 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.