عاجل… وزير خارجية #تركيا: لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع #السعودية

قال وزير الخارجية التركي اليوم الجمعة أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

وصرح وزير الخارجية التركي، مولود جاوويش أوغلو، الجمعة، أن بلاده بدأت اتصالات دبلوماسية مع مصر ايضا، في أحدث إشارة بشأن تطور العلاقات بين أنقرة.

وصرح جاوويش أوغلو لوكالة “الأناضول” الرسمية التركية: بدأنا اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي.

وتابع: “لدينا اتصالات مع مصر على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية”.

وأضاف “لا يوجد اي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية”.

وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة في تغيير لهجتها نسبيا حيال علاقاتها مع مصر، بعد كانت ذات نبرة متوترة.

وأدى مسؤولون أتراك في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تصريحات غازلوا فيها القاهرة، وتحدثوا عن وجود روابط قوية بين القاهرة وأنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي مطلع مارس الجاري إن بلاده قد توقع اتفاقا مع مصر لترسيم الحدود البحرية.

ويرى مراقبون أن تلك التصريحات قد تكون جزءا من “مراجعات حتمية” قد تلجأ إليها أنقرة بعدما أثبتت التجربة فشل سياسات فرض الأمر الواقع والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومن ثم تسعى لمهادنة محيطها، ممثلا في مصر، لما تشكله من تأثير واسع.

وينظر آخرون إلى تلك الخطوة، باعتبار أنها -طالما لم تكن مقرونة بتصرفات حقيقية على الأرض- مجرد “مناورات سياسية”.