بلغاريا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” ما لم يؤكد الاتحاد الأوروبي سلامته

قررت بلغاريا تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وجاء القرار البلغاري غداة اتخاذ عدد من الدول الأوروبية إجراءات احترازية مماثلة، منها النمسا والدنمارك والنرويج وآيسندا إيطاليا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ولكسمبورغ.

وأكد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في بيان له، أن حكومته تعلق تطعيم مواطني البلاد باللقاح الذي طورته “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية بيانا خطيا يبدد جميع المخاوف بشأن سلامة اللقاح.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية هي من يبرم عقودا مع منتجي اللقاحات، ووكالة الأدوية الأوروبية هي من يسجلها، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست سوى مستهلكة.