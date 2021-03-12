مصدر رسمي مصري تعليقا على الاتصالات مع تركيا: الارتقاء بالعلاقات يحكمه مبدأ احترام السيادة

علق مصدر رسمي مصري، على ما يصدر من تصريحات من مسئولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة بشأن التقارب المصري التركي، قائلا إنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف “استئناف الاتصالات الدبلوماسية”، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد المصدر الرسمي، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، مضيفا: “نتوقع من أي دولة تريد علاقات طبيعية أن تكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة”.