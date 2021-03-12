لأول مرة.. اعترافات خطيرة عن قمع الجيش الإيراني للاحتجاجات الشعبية

«وصفها مصدرا للفخر».. هكذا كشف لأول مرة منذ عام 2018 قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، أنه تم استخدام القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وجاء وصف العميد حيدري عن قمع الجيش الإيراني للاحتجاجات الشعبية، في لقاء مع موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى استخدام الحرس الثوري وقوات الباسيج والشرطة وقوات خاصة تعرف بـ «عناصر الثياب المدنية»، قامت بقمع مختلف الاحتجاجات في إيران، التي خلفت المئات من القتلى والجرحى في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما نشرته تقارير عن اعترافات حيدري، فإنه أكد صراحة أن هذه القوات شاركت بجانب الأجهزة الأمنية الإيرانية بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وأضاف في حديثه أنها جاهزة في المستقبل لإجهاض أي حراك شعبي قد يحدث مجددا، بحسب قوله.

وأوضح حيدري أن ما يميز الجيش الإيراني الحالي مقارنة مع الجيش الإيراني في العهد النظام الملكي الإيراني، هو إيمان عناصر هذا الجيش بولاية الفقيه.

وتعتبر تصريحات قائد القوات البرية في الجيش الإيراني من أوضح التصريحات حول النظام الإيراني، لتوحيد جميع القوات العسكرية وتهيئتها لقمع المعارضة الإيرانية.

يذكر أن جميع التقارير السابقة ذكرت مشاركة الحرس الثوري والباسيج في عمليات القمع، لكن لم تذكر أبدا مشاركة الجيش الإيراني في قمع الاحتجاجات الشعبية.

وكان أشهر الاحتجاجات التي تم قمعها ، على يد النظام الإيراني، احتجاجات ديسمبر أو ما تعرف باحتجاجات البنزين التي شهدتها عموم المحافظات الإيرانية عام 2019.