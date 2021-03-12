واحدة من 3 نساء.. طفرة جينية تسبب الاكتئاب والإجهاض

في تطورات جديدة عن أسباب الاكتئاب والإجهاض، كشف علماء أستراليون طفرة جينية يمكن أن تسبب الاكتئاب ومشاكل في القناة الهضمية، ومشاكل في الحمل .

وبحسب الدراسة التي نشرها العلماء فإن الطفرة قد تتواجد في واحدة من كل ثلاث نساء. مضيفين أن الطفرة MTHFR، جين يمنع الجسم من امتصاص حمض الفوليك بشكل صحيح.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الجين يمنع التمثيل الغذائي لبعض الهرمونات، ويحول دون إزالة السموم من الكبد، مع احتمال ظهور مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب.

وفي التفاصيل أيضا فإن الطفرة قد تسبب عيوبا خلقية في الجنين أثناء الحمل.

المتخصصة في التغذية ستيسي تيرنر، إحدى المشاركات في الدراسة، والتي أصيبت بالطفرة الجينية، قاتلت : إن تأخر اكتشاف الأم للطفرة، وتغيير نظامها الغذائي ونمط حياتها، قد يسبب مشاكل في عملية الإنجاب.

وأضافت أن تجربتها كانت مريرة بسبب هذه الطفرة، وأنها عانت من القلق والاكتئاب، والتوتر وسرعة الغضب، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

ووجهت ستيسي نصيحة للنساء بالاختبارات لكشف طفرة ، وذلك للعلاج بتناول المكملات الغذائية لمدة تصل إلى 6 أشهر، والفاكهة والخضروات العضوية الخالية من المبيدات، والأسماك، ولحوم الحيوانات العاشبة.