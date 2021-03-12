بايدن يبدأ هجومه على الصين

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة هجوماً دبلوماسياً على الصين خلال أول قمة رباعية له مع قادة أستراليا والهند واليابان التي يجري فيها أيضاً بحث تكثيف جهود إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا في جنوب شرق آسيا.

وهذه أول مرة يجتمع فيها التحالف الرباعي على أعلى مستوى منذ تأسيسيه في العقد الماضي لمواجهة صعود الصين وإحيائه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في افتتاح القمة افتراضيا مع رؤساء الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا والهندي ناريندرا مودي والأسترالي سكوت موريسون، “هذه أول قمة متعددة الأطراف تسنح لي الفرصة لتنظيمها كرئيس”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة مصمّمة على العمل مع جميع حلفائنا الإقليميين لضمان الاستقرار”.