عاجل.. آخر تطورات العاصفة الترابية التي تضرب #الرياض #غبار #العاصفه_الرمليه #الرياض_lلان

ضربت عاصفة ترابية، مساء اليوم، العاصمة الرياض، ما أدى إلى ضعف الرؤية الأفقية في عدد من الشوارع الرئيسية.

ووثق رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة وصول عاصفة رملية كثيفة تجتاح مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدت الرؤية معدومة بسبب كثافة الرمال.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرها السكان الأحياء السكنية وقد اختفت تماماً، بينما تواجه السيارات على الطرقات صعوبةً بالغة لمواصلة مسيرها.

وعن تطورات العاصفة، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة واجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، غدا السبت في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وكانت قد وردت تحذيرات الأرصاد الجوية التي قالت إن العاصفة تشمل محافظات الرياض (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.