(فيديو متداول).. دهس سيدتين في طريق عام بعنيزة

انتشر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر دهس سيدتين أثناء محاولتهما العبور إلى الجانب الآخر من طريق عام في عنيزة.

ويظهر الفيديو سيدتين تحاولان عبور الطريق، فيما قام بعض قائدي المركبات بتهدئة سرعتها للسماح لهما باجتياز الطريق.

كما يظهر أيضا أنه عند اقترابهما من الجانب الآخر قدمت سيارة أخرى مسرعة وأطاحت بهما بطريقة مروعة، حيث لم يتضح بعد مصير السيدتين بعد عملية الدهس.

وناشد النشطاء الجهات المعنية بالقصيم بوضع مطبات صناعية بعدد من الشوارع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

هذا ولم يتسنّ للوئام التحقق من صحة الفيديو المتداول لدهس السيدتين.