قائد مركبة الطائف في قبضة الأمن.. ارتكب هذا الأمر

تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من ضبط قائد مركبة في محافظة الطائف، عقب قيادته المركبة بسرعة عالية جدا معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

وكان المرور السعودي قد كتب على حسابه في تويتر : ” مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

وبحسب ما تم تداوله فإن قائد المركبة، تباهى بفعلته على مواقع التواصل الاجتماعي.