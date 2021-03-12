الرياض.. حقيقة الفيديو المتداول لطائرة مدنية أثناء عاصفة رملية

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لطائرة مدنية كانت أثناء العاصفة الرملية التي شهدتها الرياض اليوم الجمعة.

وعقب تداول الفيديو، وبعد عملية بحث عنه تبين أن المقطع المتداول ،ليس له علاقة بالعاصفة الرملية التي شهدتها عدة مناطق في المملكة.

وكان المقطع المتداول قد تم نشره قبل خمس سنوات لطائرة مدنية أثناء عاصفة رملية شديدة في ساحة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكانت مدينة الرياض قد تعرضت عاصفة رملية شديدة ، حيث ذكرت الأرصاد الجوية السعودية قوة هذه العاصفة الرملية وصلت إلى ذروتها منذ 20 سنة.

كما توقعت الأرصاد الجوية السعودية أن تهدأ حدة العاصفة الرملية أمس الأول، فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 10 حسب التوقيت المحلى.