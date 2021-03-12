امتثالاً لرؤية المملكة 2030.. منصة  بأمانة العاصمة المقدسة لتنظيم العمل التطوعي

أعلن وزير الشؤون البلدية ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تدشين منصة أصدقاء التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة.

ويأتي قرار الوزير، لأجل تنظيم العمل التطوعي وامتثالاً لرؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن المنصة تهدف إلى تنظيم وتنسيق الأعمال التطوعية بالعاصمة المقدسة، وتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى جميع فئات الشباب، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية.

كما نوّه إلى إتاحة الفرصة للمتطوعين الراغبين في الالتحاق بالمبادرات التطوعية بالتسجيل في المنصة، من خلال بوابة الأمانة على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال.