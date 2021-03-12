بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا.. صورة ساخرة لخليفة قاسم سليماني

انتشرت صورة ساخرة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي تولى قيادة الفيلق، بعد اغتيال قائده السابق قاسم سليماني.

وبحسب الصورة التي تم تداولها يظهر إسماعيل قاآني بن قيادي من الحرس الثوري جميعا وهم يفترشون الأرض، وهو مهتم بتدوين بعض الأمور.

الصحفي المختص في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي نشر الصورة، وعلق عليها ساخرا :” قاآني قائد فيلق قدس: صوت تكسير عظام الأمريكيين سيسمع في الوقت المناسب”.

مصادر إيرانية مطلعة، قد كشفت عن إصابة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، بالوباء.

وذكرت المصادر أن قاآني ألغى زيارته المقررة إلى إقليم بلوشستان الذي شهد اضطرابات أمنية خلال الأسابيع الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتحدث فيه وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن عن إصابة قاآني، بالفيروس.

وكانت إيران قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظًا في في عدد الإصابات بالسلالة البريطانية الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، خاصة داخل معسكرات الجيش والحرس الثوري.