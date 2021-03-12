تمت بالتراضي.. مثول وزير الداخلية الفرنسي أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب

بالرغم من أن الوزير كان قد أقرّ في تصريحات سابقة، بأن الواقعة تمت بالتراضي، إلا أنه مثل اليوم أمام القضاء بتهمة الاغتصاب.

وظهر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بعد ظهر الجمعة في محكمة في باريس ليواجه أمام قاضية تحقيق، التهمة الموجهة إليه، وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها الوزير والمرأة التي رفعت شكوى ضده قبل 4 سنوات.

ووصل الوزير إلى المحكمة مع محاميه، حيث يواجه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009.

صاحبة الدعوى الوزير دارمانان تتهم الوزير، بإرغامها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت إليه للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية.

يذكر أن الوزير كان قد أقرّ في تصريحات سابقة بالواقعة، مؤكدا أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي.