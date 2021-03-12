في أحدث أعمال ” ڤيو الأصلية”، يصور مسلسل وادي الجن قصة 4 طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة.

وأثناء الاستكشاف يجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

المسلسل يشارك في بطولته، عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

ويشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة، ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، وغيرهم.

كما يشهد المسلسل ظهورا خاصا لبشرى، رزة، وريهام سعيد.

وجاء إطلاق مسلسل وادي الجن، بعد مجموعة من المسلسلات التي قدمتها ” إنتاجات ڤيو الأصلية”، كـ «أنصاف مجانين» و«زودياك» و«أنا شيري دوت كوم» و«دون».

من جانبه أكد شادي أبوالنجا، المدير العام لـ«ڤيوفي تصريحات سحفية أننا مهتمون للغاية باستثمار المواهب الشابة في الأسواق التي نخدمها، وكي نحافظ على التزامنا هذا، نواصل دعم الشباب سواءً من خلال مشاركتهم في أعمالنا، أو من خلال الحكايات التي نختارها لمسلسلاتنا العربية الأصلية.

والمسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائماً في تحويل النصوص إلى أعمال واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبدالله.