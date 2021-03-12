صورة مبكية.. آخر جرائم الحوثي قنص طفلة بالرأس في تعز

أقدمت مليشيا الحوثي على قنص طفلة في السابعة من عمرها في محافظة تعز.

وكانت الطفلة “دنيا عدنان عبدالرحمن” البالغة من العمر 7 سنوات،تم استهدافها برصاصة قناص حوثي من تبة السلال شرق مدينة تعز، مساء اليوم الجمعة.

واستقرت الرصاصة، في رأس الطفلة. ، لتكشف جرائم الحوثي التي لا تزال ، مستمرة بحق أطفال تعز واليمن بشكل عام.

يأتي هذا مع ملاحقات دولية لجرائم الحوثي المتعددة، حيث طالبت المنظمة الدولية للهجرة الحوثيين بالسماح للوصول إلى مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء.

وأعربت المنظمة عن قلقها قائلة: ” نخشى مقتل عدد كبير من المهاجرين في مركز احتجاز يسيطر عليه الحوثي”.

كما صرحت الخارجية اليمنية أن الحوثيين يواصلون منع المنظمات الدولية من الوصول لموقع مجزرة الإثيوبيين.