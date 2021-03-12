أخيرا.. الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك

ألغى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت الدول الأعضاء في بيان لها إنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة.

وبحسب البيان أضافت أنه بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها.

وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، عقب عزل المجلس العسكري للرئيس الراحل في انتفاضة يناير عام 2011.

وبناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته.

يذكر أن مبارك قبل رحيله مع عائلته قد طعنا في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.