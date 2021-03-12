«بسبب تسريحة شعر» وصلة سخرية من المجندات الأمريكيات .. والبنتاجون يرد  

سادت حالة من الغضب في البنتاغون والجيش الأمريكي، بسبب تعليقات ساخرة على المجندات الأمريكيات.

التعليقات الساخرة أثارها “تاكر كارلسون”، مقدم البرامج على شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، وهو أحد المذيعين الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

وكان كارلسون قد ظهر معلقا : “لدينا تسريحات شعر جديدة، وبدلات طيران خاصة بالأمومة، فالنساء الحوامل سيخضن حروبنا.. إنه استهزاء بالجيش الأمريكي”.

وأضاف أن الأمر بات خارج نطاق السيطرة، وهذا يعد استهزاء بالجيش الأمريكي، وبمهمته الأساسية المتمثلة في الانتصار في الحروب.

بينما أثنى كارلسون على الجيش الصيني لزيادة عدد السفن في أسطوله البحري، وهي خطوة وصفها بأنها أكثر ذكورية.

وتابع قائلا : بينما يصبح الجيش الصيني أكثر ذكورية لأنه يبني أكبر قوة بحرية في العالم، فإن جيشنا يبدو بأنه يرغب في أن يصبح أكثر أنوثة.

من جانبه علق المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر عن اشمئزازه، من هذه التعليقات التي أدلى بها المذيع على شبكة “فوكس نيوز”.