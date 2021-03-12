  وصفه بالتافه.. أكاديمي أزهري: هذا التطبيق ينتهك حرمة الموتى

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن استخدام تطبيق “ماي هيرتج” لاستعادة صور الراحلين يعتبر تعديا على حرمة الموتى وتجاوز في حق الراحلين.

وأضاف كريمة هذا الأمر يعتبر تافها، خاصة وأنه يشغل وسائل التواصل الاجتماعي بمثل هذه التطبيقات.

وتابع قائلا : إنه يجدد الأحزان، والأولى الدعاء للموتى بدلا من العبث بصورهم.

ويعتبر “ماي هريتج” منصة إلكترونية أسستها شركة إسرائيلية تحمل الاسم ذاته.

وتهتم هذه المنصة التي بدأت العمل عام 2003 بعلم الأنساب وتحتوي على منتجات وخدمات للهواتف المحمولة.

وكان الموقع قد احتلّ مراكز متقدمة في قوائم الأكثر بحثا على موقع البحث “غوغل” في عديد من دول العالم ومن بينها الوطن العربي، خلال الفترة الحالية.

جاء هذا بعدما أتاح التطبيق لمستخدميه- اعتمادا على تقنية التزييف العميق- القدرة على تحريك الوجوه في الصور القديمة.