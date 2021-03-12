كويتي يحرض الأطفال على الانتحار.. والداخلية تتحرك

بعد تحريضه الأطفال على الانتحار بوسائل متعددة، ألقت المباحث الجنائية الكويتية القبض على مواطن اعتاد نشر مقاطع فيديو على حسابه الشخصي على مواقع التواصل.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصدر أمني، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت عدة شكاوى بحق المتهم، وبعد متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل فقد تبين أنه يحرض الأطفال على الانتحار بطرق مختلفة منها القفز من أماكن مرتفعة.

من جانبها دعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها.

كما دعت إلى مراقبة ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل المختلفة حفاظا على سلامتهم، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشجع الصغار والمراهقين على سلوكيات مريبة.

وفي بيان لها قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتحقيق معه.

تم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبطه وإحالته إلى مكتب التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.