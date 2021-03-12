وفاة المفكر العراقي خير الدين حسيب

توفي المفكر العربي والباحث الاقتصادي خير الدين حسيب، اليوم الجمعة، في بيروت عن 92 عاما.

ويعتبر حسيب أحد أبرز المفكرين القوميين العرب، حيث شغل منذ 1975 منصب المدير العام السابق لمركز دراسات الوحدة العربية، الذي يصدر كتبا ودراسات دورية تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد ولد حسيب في أغسطس 1929 في مدينة الموصل بالعراق، ونال شهادته الجامعية من بغداد عام 1954.

واصل حسيب دراساته العليا في المملكة المتحدة بمدرسة الاقتصاد في لندن، ونال درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج في المالية العامة.

كما عمل محاضرا في جامعة بغداد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشغل بعدها منصب محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير.

يذكر أن المفكر الراحل كان له دور بارز في المؤتمر القومي الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للترجمة، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد التي أنشئت في 2004.