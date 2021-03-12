مثمنا دور المملكة.. نائب الرئيس اليمني: الحوثيون أداة تخريبية بيد إيران

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح إن مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي الانقلابية بممارساتها الإرهابية بحق اليمنيين واعتداءها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية تثبت كل يوم بأنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.

وثمّن الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، اللواء الركن يحيى صلاح

دور المملكة وإسنادها للجيش اليمني في مواجهة هذا المشروع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قائد المنطقة العسكرية الخامسة، أطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية والتقدم الذي يحرزه الجيش في العملية التي أطلقها اليوم بمحافظة حجه.

وأكد اللواء صلاح، أن إحراز قوات المنطقة العسكرية الخامسة إنجازات ميدانية خلال الساعات الماضية.