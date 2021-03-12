باكستان تحظر “تيك توك” بسبب المحتوى الفاحش

لن يتمكن 33 مليون مستخدم لمنصة تيك توك في باكستان من الوصول إلى التطبيق مرة أخرى.

يأتي هذا بعد أن أصدرت محكمة بيشاور العليا أمرا بحظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة.

وفي التفاصيل فقد أصدرت المحكمة حكمها خلال جلسة استماع في التماس ضد التطبيق.

وعقب إصدار الحكم نشرت هيئة الاتصالات الباكستانية بيانا عبر منصة تويتر أكدت فيه أنها أصدرت توجيهات لمقدمي الخدمات لمنع الوصول إلى التطبيق على الفور.

من جانبه قال رئيس المحكمة العليا،إن مقاطع فيديو تيك توك تروج للابتذال في المجتمع، منوها أن المنصة تستضيف المحتوى غير الأخلاقي وغير المقبول داخل المجتمع.

وأوضح أن التطبيق يجب أن يظل محظورا حتى تتعاون تيك توك مع السلطات بعد أن أبلغت هيئة الاتصالات الباكستانية المحكمة أنها تواصلت مع الشركة لإزالة المحتوى غير اللائق، لكن دون جدوى، بحسب قوله.

يذكر أن تيك توك كان لديه نحو 33 مليون مستخدم في باكستان من إجمالي 100 مليون مستخدم، بحسب تقديرات الشهر الماضي.