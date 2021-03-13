انخفاض درجات الحرارة الصغرى بشمال وشرق ووسط المملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.