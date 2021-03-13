المقاومة تحرق زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني

أحرق شباب المقاومة الايرانية عدة زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني في محافظة هرمزكان.

وفتح عناصر بحرية النظام الإيراني في ميناء كوهستاك بمحافظة هرمزكان النار على عدد من ناقلي الوقود يوم أمس الجمعة 12 مارس مما أسفر عن مقتل وإصابة اثنين منهم.

وبعد مقتل وجرح هذين المواطنين على يد عناصر بحرية النظام اشتبك المواطنون البلوش مع عناصر النظام في ميناء كوهستاك احتجاجًا على مقتلهم ، حيث أصيب أحد المتظاهرين برصاصة في ساقه.

ووسع المواطنون رقعة الاحتجاج في الميناء وأشعلوا النار في العديد من زوارق الدوريات التابعة لقوات خامنئي.

وتطلق قوات النظام الأمنية النار مباشرة على المواطنين.

وبحسب ما ورد أصيب العديد من المتظاهرين برصاص قوات الأمن فيما قامت قوات الحرس الثوري الايراني بإرسال تعزيزات من ميناب وسيريك لقمع متظاهري البلوش في ميناء كوهستك.

وتشير التقارير الواردة من ميناب وسيريك إلى أن الحرس يرسل تعزيزات وقوات مكافحة الشغب إلى ميناء كوهستك وفقًا لمرصد بلوشستان.