اعتقال رئيسة دولة.. والتهمة “إرهاب وعصيان”

أصدرت النيابة العامة في بوليفيا أمس الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيسة المؤقتة جيانين انييز بتهم تتعلق بجرائم عصيان وإرهاب مرتبطة بأزمة عام 2019، التي أسفرت عن استقالة الرئيس الأسبق إيفو موراليس.

ووصلت عناصر من الشرطة والنيابة العامة إلى مقر اقامة انييز في مدينة ترينيداد، في اقليم بيني بمنطقة الأمازون للشروع في اعتقالها.

وكشفت انييز على الشبكات الإجتماعية عن أمر الاعتقال الصادر بحقها وعدد من المسئولين السابقين، منددة “بدأت عملية الملاحقة السياسية”.

وكانت النيابة قد أصدرت الخميس الماضي أوامر اعتقال بحق القائد السابق للقوات المسلحة في بوليفيا ويليامز كاليمان، وقادة عسكريين آخرين وكذلك القائد السابق للشرطة يوري كالديرون.