“هربس” يصيب الخيول ويتسبب في إلغاء نهائيات كأس العالم للفروسية

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية إلغاء نهائيات كأس العالم للترويض وقفز السدود في غوتنبرغ بالسويد في محاولة لاحتواء انتشار فيروس هربس الخيول.

ويمكن للفيروس، الذي لا يؤثر على البشر، أن يتسبب في عدوى تنفسية وحمى، وفي بعض الحالات يمكن أن تظهر أعراض عصبية تؤدي إلى نفوق الحصان.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية في بيان “قرر الاتحاد الدولي تمديد حظر البطولات الدولية في أوروبا لمدة أسبوعين آخرين حتى 11 أبريل 2021، من أجل احتواء انتشار فيروس هربس الخيول. للأسف، تمديد حظر البطولات يعني إلغاء نهائيات كأس العالم للترويض وقفز السدود في غوتنبرغ والتي كانت مقررة في الفترة من 31 مارس حتى الرابع من أبريل 2021.