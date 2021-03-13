تفاصيل: فتح التقديم لبرامج التدريب الإلكتروني لحملة الثانوية بوزارة الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برامج التدريب الإلكتروني ضمن مبادرة مهارات المستقبل لحملة الثانوية العامة فأعلى ويعتبر البرنامج أحد برامج مبادرة مهارات المستقبل والذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل، والموظفين على رأس العمل من خلال تدريبهم عن بعد.

ويساهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة والتي من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح.

ومن ضمن شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل: عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى والبرامج متاحة للمواطنين من الجنسين ومنقطع عن العمل أو متخرج

المستوى التعليمي ثانوية عامة فأعلى وتعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل.

وإرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية (المدد والأجور) وبالنسبة للموظفين على رأس العمل يتم مراعاة الشروط التالية:

عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى والبرامج متاحة للمواطنين من الجنسين وأن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية.

المستوى التعليمي ثانوية عامة فأعلى وتعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل وإرفاق ما يثبت المسمى الوظيفي الحالي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

مسارات التدريب :

أمن المعلومات – الأمن السيبراني.

إنترنت الأشياء -اختبارات الاختراق.

البنية التحتية-تشغيل البنية التحتية.

الحوسبة الكمية-الدعم الفني.

الذكاء الإصطناعي-تحليل البيانات.

تقنيات البلوكشين-خدمات احترافية.

التحول الرقمي- ادارة المشاريع الرقمية.

إدارة النظم وقواعد البيانات-ادارة النظم Linux-ادارة النظم Unix-ادارة النظم Windows-

ادارة قواعد البيانات ORACLE-ادارة قواعد البيانات SQL-جودة البرمجيات-إدارة جودة النظم-الاستجابة – التحقيقات وتحليل المخاطر الأمنية.

الاستشارات التقنية

التسويق الالكتروني

التصميم والتطوير

التنفيذ، التشغيل والصيانة

التشغيل والصيانة

الحوسبة السحابية

الحوكمة، المخاطر والامتثال

تحليل الأعمال

تحليل نظم

تشغيل أمن المعلومات

تصميم البنية المؤسسية

تصميم الحلول التقنية

تصميم وتطوير التطبيقات

تطوير المواقع

دعم التشغيل

ذكاء الأعمال

علم البيانات

هندسة أمن المعلومات

هندسة الأنظمة المدمجة

هندسة البيانات

واجهة وتجربة المستخدم

ولمزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/node/631