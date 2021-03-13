النفط يقترب من 70 دولاراً عند التسوية

جرت تسوية النفط يوم امس الجمعة قرب 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات إنتاج ينفذها كبار منتجي الخام وتفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.

وهبط خام القياس برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.6%، ليبلغ سعر التسوية 69.22 دولار للبرميل.

كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجلسة على انخفاض 41 سنتا أيضا لتجري تسويته عند 65.61 دولار للبرميل.

وأنهى برنت والخام الأميركي الأسبوع دون تغير تقريبا، وذلك بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهرا يوم الاثنين عقب هجوم على منشآت نفط سعودية.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول تعافيا أقوى للطلب على النفط هذا العام يتركز في النصف الثاني.

وقررت أوبك وروسيا وحلفاؤهما في الأسبوع الماضي الإبقاء على قيود الإنتاج دون تغيير يذكر.