مليونين و760135 وفاة بـ #كورونا في العالم

أظهر إحصاء لـوكالة رويترز أن ما يزيد على 118.8 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و760135.

وسجلت البرازيل 2216 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية في ثالث يوم على التوالي يتجاوز فيه العدد حاجز الألفين وذلك في أسوأ موجة وفيات منذ ظهور الوباء قبل عام.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، أيضاً تسجيل 85663 إصابة جديدة وذلك في ثاني أكبر عدد يومي في ظل اتساع انتشار المرض بالبلد الواقع في أمريكا الجنوبية جراء سلالة جديدة محلية أشد عدوى.

وسجلت البرازيل 11 مليوناً و363380 إصابة، و275105 وفيات في المجمل.

وفيات المكسيك تصل إلى 193851

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، 6743 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و709 وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و157 ألفاً و771 حالة والوفيات إلى 193851.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

إصابات جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل البر الرئيسي 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 9 إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 17، وذلك مقابل عشر حالات في اليوم السابق ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90034 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.