ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 181.87 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 13 مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 207.86 ريال (55.43 دولار)، مقابل، 207.61 ريال (55.36 دولار)، أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 181.87 ريال (48.50 دولار)، مقابل نحو 181.66 ريال (48.44 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.89 ريال (41.57 دولار)، مقابل، نحو 155.71 ريال (41.52 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات السبت نحو 121.25 ريال (32.33 دولار)، مقابل 121.11 ريال (32.30 دولار)، أمس الجمعة.