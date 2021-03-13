أكثر من 169 ألف رخصة بناء في 3 سنوات

بلغ عدد رخص البناء الصادرة منذ عام 2019 إلى غاية الربع الأول من العام الجاري 2021، ما يقارب 169.405 آلاف رخصة وذلك لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والخيرية في المملكة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لـ”العربية.نت”، إن منطقة القصيم احتلت المرتبة الأولى في إصدار الرخص خلال هذه الفترة وذلك بعدد 27.483 رخصة، تليها أمانة منطقة عسير في المرتبة الثانية بـ 25.790 رخصة، فيما جاءت أمانة المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 15.723 رخصة.

وأضافت الوزارة: “بلدية الجنوب التابعة لأمانة منطقة حائل تصدرت على البلديات، بعدد رخص البناء التي أصدرتها البلدية خلال الفترة من بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من العام الجاري وبلغ عددها 7.538 رخصة بناء، فيما احتلت بلدية غرب الدمام بأمانة المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بواقع 6.926 رخصة بناء، تليها بلدية محافظة خميس مشيط في المرتبة الثالثة بإصدار 6.483 رخصة بناء.إلى ذلك تفصيلاً، بلغ عدد الرخص في عام 2019 ما يقارب 59.355 رخصة، فيما شهد العام الماضي أكثر من 92.699 رخصة بناء، وأخيراً العام الجاري بواقع 17.351 رخصة صادرة في السعودية.كما تعمل الوزارة على تأهيل مكاتب متخصصة بإصدار رخص البناء في جميع مدن السعودية، وذلك لحصر العلاقة التعاقدية بين المكتب والمستفيد دون الحاجة لطرف ثالث لاستخراج الرخصة، حيث تسعى بهذه الجهود للوصول لأهدافها ومستهدفاتها بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.