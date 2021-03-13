البرلمان الأوروبي: التواجد التركي في سوريا “احتلال”

وصف البرلمان الأوروبي، التواجد التركي في شمال سوريا بـ”الاحتلال”، مطالبا أنقرة بسحب الجيش التركي من هناك.

وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون الذي يحمل عنوان “10 سنوات على الصراع السوري”. في مشروع القانون الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي، تمت مطالبة تركيا بسحب قواتها من سوريا.

كما أكد البرلمان الأوروبي، على أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يصنف الرئيس رجب أردوغان نواتها الأساسية “وحدات حماية الشعب الكردية” تنظيما إرهابيًا، لعب دورا كحليف في التصدي لتنظيم داعش في سوريا.

وأوضح نواب البرلمان الأوروبي أن الأزمة الإنسانية في سوريا مقلقة ويجب إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الهجوم على المراكز الصحية في سوريا دمر النظام الصحي في البلاد.

من ناحية أخرى، تم التاكيد على أنه بما أن سوريا ليست آمنة، يجب أن تكون العودة طوعية، ولا ينبغي تغيير حالة الحماية الممنوحة للسوريين.

وقالت تقارير إن مشروع القانون السابق ذكره يحظى بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش.