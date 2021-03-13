“الوئام” تنعى الشيخ جابر أبو ساق.. وتتقدم بالعزاء لقبائل يام

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق (شيخ شمل) قبائل آل فاطمة يام إثر مرض ألم به.

“صحيفة الوئام” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل أبو ساق ولـ قبائل يام في كل مكان، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونظراً للظروف والاحترازات الحالية، فإن أسرة آل أبو ساق تعتذر من الجميع لعدم استقبال العزاء، والاكتفاء بالدعاء للمتوفَّى بالرحمة والمغفرة.

أرقام التواصل للعزاء، إخوان المتوفَّى:

علي بن شرفي بن جابر أبو ساق 0505723374

محسن بن شرفي أبو ساق 0505725815

الدكتور إبراهيم بن شرفي أبو ساق 0533535389

أبناء المتوفَّى:

شرفي بن جابر أبو ساق 0560077776

فيصل بن جابر أبو ساق 0506560685

إبراهيم بن جابر أبو ساق 0557920006

وإنا لله وإنا إليه راجعون.