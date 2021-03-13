“الوئام” تنعى الشيخ جابر أبو ساق.. وتتقدم بالعزاء لقبائل يام

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق (شيخ شمل) قبائل آل فاطمة يام إثر مرض ألم به.
“صحيفة الوئام” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل أبو ساق ولـ قبائل يام في كل مكان، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ونظراً للظروف والاحترازات الحالية، فإن أسرة آل أبو ساق تعتذر من الجميع لعدم استقبال العزاء، والاكتفاء بالدعاء للمتوفَّى بالرحمة والمغفرة.
أرقام التواصل للعزاء، إخوان المتوفَّى:
- علي بن شرفي بن جابر أبو ساق 0505723374
- محسن بن شرفي أبو ساق 0505725815
- الدكتور إبراهيم بن شرفي أبو ساق 0533535389
أبناء المتوفَّى:
- شرفي بن جابر أبو ساق 0560077776
- فيصل بن جابر أبو ساق 0506560685
- إبراهيم بن جابر أبو ساق 0557920006
وإنا لله وإنا إليه راجعون.