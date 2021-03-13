“النصر” يكشف حجم إصابة نجمه الأرجنتيني “بيتي مارتينيز” ومدة غيابه

كشف نادي النصر عن حجم إصابة نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ومدة غيابه عن الملاعب التي تعرض لها في مباراة الأهلي أول أمس الخميس.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة، يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام”.

وتابع: “جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو”.