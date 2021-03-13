الزكاة والدخل توضح حقيقة إلزام المنشأة بتقديم القوائم المالية مع إقراراتها الضريبية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه «لا يوجد التزام بتقديم القوائم مالية أو أي مستندات أخرى مع إقرارات ضريبة القيمة المضافة».

وعبر فيديو توضيحي، طرحت الهيئة سؤالًا: «هل تُلزَم المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراراتها الضريبية؟».

وأجابت الهيئة: «في ضريبة القيمة المضافة لا توجد أي قوائم، وأيضًا عند تعبئة الإقرار لا يجب تقديم أي مستند، سواء كانت فاتورة أو غيرها. وللهيئة الحق في دراسة الإقرار والرجوع خلال خمس سنوات على أي إقرار مقدم وأن تطلب أي مستندات إضافية تحتاجها».

وأكدت الهيئة «لا يجب عليك تقديم قوائم مالية أو إرفاق أي مستندات مع الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة».